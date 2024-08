Aktie im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

20.08.24 12:05 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,77 EUR.

Wer­bung

Um 11:48 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,77 EUR. Bei 5,84 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 172.632 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 306,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,33 Prozent auf 182,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,462 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images