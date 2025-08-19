EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 6,13 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 6,13 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 154.236 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 42,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 17,43 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,24 Mio. EUR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,12 Mio. EUR eingefahren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR einfahren.

