EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 18,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 18,47 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,37 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.278 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 32,32 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: So bewegt sich der TecDAX am Freitagnachmittag

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone