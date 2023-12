EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittwochvormittag ins Plus

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,84 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,84 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 20,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.498 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,98 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

