EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit roter Tendenz

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 18,80 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.846 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2022 auf bis zu 29,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 27,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 172,20 EUR, während im Vorjahreszeitraum 159,66 EUR ausgewiesen worden waren.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

