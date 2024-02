EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 13,69 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,69 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 13,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 4.943 Stück.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 4,90 Prozent wieder erreichen.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 23,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196,28 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR ausweisen wird.

