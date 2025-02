EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag stärker

EVOTEC SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 8,66 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 8,66 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,68 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.217 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2024 auf bis zu 14,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,55 Prozent. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 41,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 196,28 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 184,89 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,777 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

