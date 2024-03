EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 13,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 13,56 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,31 EUR nach. Bei 13,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 395.381 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 22,90 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 24.04.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,261 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

