EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 23,37 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 23,37 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 23,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.908 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 29,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,13 Prozent. Bei 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,41 EUR je Aktie generiert. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,67 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

