EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 20,30 EUR bewegte sich die EVOTEC SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,30 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,30 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 20,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.187 EVOTEC SE-Aktien.

Am 20.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 26,41 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 27,09 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 172,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,67 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

