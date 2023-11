EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 18,73 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 18,73 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,66 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.893 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 30,49 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,98 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 196,28 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 28.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

