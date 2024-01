EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 14,46 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 14,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 14,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 409.195 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,02 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2024 auf bis zu 14,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,80 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 196,28 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Nachmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben