EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 14,89 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 14,89 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,93 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 14,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 764.556 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,06 EUR am 19.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 5,58 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

