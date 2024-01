EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag fester

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 14,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 14,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 14,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 50.364 Stück.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 69,78 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 2,36 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 25,40 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,717 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Nachmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben