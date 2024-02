EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 13,73 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 13,73 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,86 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 277.242 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 78,07 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 13,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 5,17 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,90 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

