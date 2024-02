EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 13,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 13,75 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,86 EUR an. Bei 13,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.743 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 196,28 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 24.04.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,263 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

