EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,44 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,30 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.389 Stück gehandelt.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 81,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Abschläge von 6,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,90 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 196,28 EUR gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,261 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt letztendlich zu

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind