EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 9,35 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 9,35 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,16 EUR. Bei 9,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.855.340 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 161,39 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 8,88 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 201,31 Mio. EUR – eine Minderung von 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,176 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

