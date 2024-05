EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 9,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 9,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,16 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 193.576 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 157,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 10,32 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 201,31 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,36 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. EVOTEC SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,176 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gewinnt: Jefferies senkt Kursziel

MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste