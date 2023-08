EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag fester

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 20,30 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 20,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 20,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.378 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2022 markierte das Papier bei 25,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,64 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 27,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,67 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

