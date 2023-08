EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 20,00 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 20,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 20,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.526 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,91 EUR erreichte der Titel am 23.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Abschläge von 25,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 164,67 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE abgeworfen

Juli 2023: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in EVOTEC SE abgeworfen