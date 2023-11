EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,89 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 18,89 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.829 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 29,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,40 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

