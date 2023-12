EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 21,09 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,09 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 20,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,04 EUR. Bisher wurden heute 5.581 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 15,88 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

