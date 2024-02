EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag verlustreich

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,68 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 13,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.159 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 23,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 196,28 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

