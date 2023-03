EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 18,03 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,20 EUR. Bei 17,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 131.313 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 29,71 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,31 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 21,82 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,83 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 28.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

