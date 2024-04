EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Mittag positiv

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 14,07 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 14,07 EUR. Bei 14,09 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 221.452 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,70 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 12,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 11,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,65 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 Mio. EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 24.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,320 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

