EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag schwächer

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 18,74 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 18,74 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 18,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,11 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.773 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (14,80 EUR). Abschläge von 21,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 196,28 EUR gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

