EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 19,11 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 19,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 19,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 554 Stück.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 27,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit Abgaben von 22,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 25,40 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196,28 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

