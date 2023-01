EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:22 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,50 EUR. Mit einem Wert von 18,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.154 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,39 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 50,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 24,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 32,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 172,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,66 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

