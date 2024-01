EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Mittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 15,30 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 15,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 15,34 EUR. Bei 15,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.913 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 14,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 8,14 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,28 EUR umgesetzt, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2022 -0,717 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

