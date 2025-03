EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Nachmittag

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 6,63 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 6,63 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,68 EUR aus. Bei 6,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 538.141 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 14,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). 122,78 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 23,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Schwacher Handel: TecDAX nachmittags im Minus