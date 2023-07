EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagmittag an Boden

EVOTEC SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 23,99 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,99 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 24,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.451 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 38,31 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 29.08.2023 präsentieren. Am 08.08.2024 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

