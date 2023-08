EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag nordwärts

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,04 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 21,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,33 EUR. Mit einem Wert von 21,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 42.941 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 13,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,66 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,67 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in EVOTEC SE angefallen

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE abgeworfen

Juli 2023: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf