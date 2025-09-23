DAX23.521 -0,4%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.777 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BASF BASF11 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von EVOTEC SE

24.09.25 09:25 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 6,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,10 EUR -0,10 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 6,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.655 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 42,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 20,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 171,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen