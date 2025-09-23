EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von EVOTEC SE

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 6,09 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 6,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.655 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 42,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 20,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 171,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR einfahren.

