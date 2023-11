EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von EVOTEC SE

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 18,61 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 18,61 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,61 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,75 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.143 Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 31,33 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

