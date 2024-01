EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 14,59 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 14,59 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,25 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 544.977 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 40,32 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 14,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,717 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

