EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 14,86 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 14,78 EUR. Bei 14,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 19.335 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 64,47 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,42 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR einfahren.

