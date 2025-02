EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 8,55 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 8,55 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 8,41 EUR. Bei 8,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 649.472 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,75 Prozent. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,82 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,777 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

