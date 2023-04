EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 17,46 EUR

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 17,51 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,46 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,47 EUR. Bisher wurden heute 4.969 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 159,66 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte EVOTEC SE am 10.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

