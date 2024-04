EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 9,86 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 9,86 EUR zu. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 10,28 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.345.033 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 148,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,55 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,65 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 Mio. EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,366 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

