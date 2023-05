EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 20,22 EUR

Das Papier von EVOTEC SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 20,36 EUR. Bei 20,64 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 242.611 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 29,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 27,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 164,67 EUR eingefahren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

EVOTEC-Aktie springt hoch: EVOTEC bestätigt Jahresziele trotz Cyberangriff

EVOTEC-Aktie springt zweistellig hoch: EVOTEC geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein

SMA Solar-, EVOTEC- und SÜSS MicroTec-Aktien geben nach: SMA ersetzt EVOTEC im MDAX - SÜSS MicroTec steigt in den SDAX auf

