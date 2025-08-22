EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 6,14 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,14 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,14 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 401.960 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,96 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 21,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,60 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,427 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

