EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 21,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 0,7 Prozent auf 21,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 267.082 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 42,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

