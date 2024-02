EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 13,89 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 13,89 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 13,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.517 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 6,27 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,90 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,28 EUR, während im Vorjahreszeitraum 172,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

