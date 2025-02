EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,33 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 8,33 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 759.085 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 39,22 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 184,89 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,777 EUR einfahren.

