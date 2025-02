EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag freundlich

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 8,35 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 8,35 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.615 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2024 auf bis zu 14,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 76,99 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,777 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

