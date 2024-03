EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 13,57 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,57 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.550 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 80,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 22,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent gesteigert.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,261 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Montagmittag

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start leichter

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus