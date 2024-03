EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,48 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,48 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,46 EUR. Bisher wurden heute 7.838 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 12,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 6,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent gesteigert.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,261 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

