So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Vormittag zu

26.04.24 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 9,29 EUR.

Werbung

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 9,29 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,47 EUR. Bei 9,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177.399 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). Mit einem Zuwachs von 163,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 8,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 22,65 EUR. Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 196,28 Mio. EUR gegenüber 172,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 22.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EVOTEC SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,366 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images