EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 20,14 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,14 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 3.691 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,71 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 172,20 EUR im Vergleich zu 164,67 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

